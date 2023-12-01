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В КФУ математику вручили медаль им. Лобачевского и премию в размере $75 тысяч

В КФУ математику вручили медаль им. Лобачевского и премию в размере $75 тысяч

tatarstan.ru

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В 2023 году обладателем медали имени Лобачевского и премии в размере 75 тысяч долларов стал 80-летний математик Юрий Ершов. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Церемония награждения проводилась в императорском зале университета. В мероприятии принял участие ректор вуза Ленар Сафин, представители власти республики, студенты и сотрудники университета.

Эта награда присуждается лишь раз в год и имеет международный уровень. В конкурсе приняло участие 20 отечественных и зарубежных ученных.

В числе претендентов данной номинации оказались исследователи из Японии, Узбекистана, США и Азербайджана.

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