В КФУ математику вручили медаль им. Лобачевского и премию в размере $75 тысяч

В 2023 году обладателем медали имени Лобачевского и премии в размере 75 тысяч долларов стал 80-летний математик Юрий Ершов. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.



Церемония награждения проводилась в императорском зале университета. В мероприятии принял участие ректор вуза Ленар Сафин, представители власти республики, студенты и сотрудники университета.

Эта награда присуждается лишь раз в год и имеет международный уровень. В конкурсе приняло участие 20 отечественных и зарубежных ученных.

В числе претендентов данной номинации оказались исследователи из Японии, Узбекистана, США и Азербайджана.