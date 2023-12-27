В казанском зоопарке выявили нарушения в содержании бурых медведей

Прокуратура Приволжского района Казани вместе с Россельхознадзором провела проверку условий содержания животных в городском зоопарке.

В результате проверки было выявлено, что вольеры для бурых медведей не соответствуют установленным нормам по площади и высоте, а также обнаружены проблемы с реализацией дезинфекции из-за поврежденных стен и полов в помещении.



Стоит отметить, что на директора зоопарка было возбуждено административное дело. Руководству центра необходимо принять меры для устранения нарушений в определенные сроки и привлечь виновных к ответственности.