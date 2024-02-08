Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В казанском метро произошел сбой сотовой связи

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В казанском метрополитене происходят массовые нарушения в работе системы оплаты проезда. На станции «Горки» из-за проблем с оплатой наблюдаются обширные очереди пассажиров. Люди сталкиваются с трудностями при оплате проезда через турникеты и не могут попасть к поездам вовремя.

Управляющая компания «Метроэлектротранс» уже проинформирована о сбое в системе оплаты. Предварительно, проблемы с оплатой возникли на всех станциях казанского метрополитена, как отметил сотрудник станции «Горки».

Позднее «Метроэлектротранс» сообщил, что все неполадки были устранены.

Напомним, что в Казани до конца зимы будет курировать дополнительный состав. Дополнительный поезд будет выезжать в утренние и вечерние часы пик. Решение было принято из-за большого пассажиропотока, который вызван непогодой и снегопадами.

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