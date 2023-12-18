В Казани завершено исследование участка под новый парк аттракционов

В Казани было завершено исследование участка земли предназначенного под возведение нового парка аттракционов у парка Победы.

Планируемый объект будет расположен по адресам: Ямашева, 44 и 44б. Результаты экспертизы были опубликованы на сайте Госкомитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В результате анализа местной территории экспертами было выявлено, что на месте возможно проведение любых работ.

В докладе отмечается, что участок не был застроен в новое время из-за особенностей местности и естественного развития территории, поэтому оставался в прежнем состоянии.

