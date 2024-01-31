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· Артем Акчурин

В Казани затопило улицу Братьев Касимовых из-за прорыва водопровода

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В Казани произошел прорыв водопровода на улице Братьев Касимовых у дома №48. Из-за аварии у жителей была отключена подача воды и на месте аварии подтопило дороги. На месте происшествия работают 5 единиц техники и две бригады аварийной службы «Водоканала». Об этом организация сообщила изданию «БИЗНЕС Online».

По словам ведомства, работы ориентировочно будут завершены 31 января в 18:00.

По факту ликвидации прорыва работники приступят к устранению последствий излива.

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