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В Казани запустили второй платный участок Вознесенского тракта

Сегодня жители Казани стали свидетелями важного...

фото редакция

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Сегодня жители Казани стали свидетелями важного события — открытия нового участка Вознесенского тракта, который значительно сокращает время в пути. Теперь дорога от проспекта Победы до трассы М-7 занимает всего семь минут.

Торжественная церемония прошла в современном формате: вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и Раис Татарстана Рустам Минниханов дали старт работе трассы через видеосвязь. На новом участке построили мост через реку Нокса и оборудовали несколько безопасных пешеходных переходов. Общая стоимость реализации проекта составила впечатляющие 27 миллиардов рублей.

До 11 января казанцы смогут пользоваться дорогой бесплатно. Однако после этой даты за проезд начнёт взиматься плата — для легковых автомобилей она составит 90 рублей, с возможностью оплатить в течение пяти дней.

Открытие второго платного участка не только улучшит транспортную доступность, но и станет важным шагом для развития инфраструктуры Казани, сообщает ТНВ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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