В Казани загорелся пассажирский автобус: очевидцы делятся видео в сети

В жилом массиве «Салават Купере» в Казани произошло необычное и тревожное происшествие — на ходу загорелся пассажирский автобус.

Очевидцы оперативно зафиксировали момент возгорания на видео, которое быстро разошлось по социальным сетям.

Пламя вспыхнуло в задней части автобуса, охватив салон и левое заднее колесо. На кадрах видно, как пожарные расчёты активно борются с огнём, пытаясь не допустить его распространения.

Пока причины возгорания остаются неизвестными, равно как и информация о возможных пострадавших. Однако происшествие вызвало широкий резонанс среди горожан, многие из которых обсуждают вопросы безопасности общественного транспорта, сообщает KazanFirst.