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В Казани загорелся пассажирский автобус: очевидцы делятся видео в сети

В жилом массиве «Салават Купере» в Казани произ...

Екатерина Кузьминых

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В жилом массиве «Салават Купере» в Казани произошло необычное и тревожное происшествие — на ходу загорелся пассажирский автобус.

Очевидцы оперативно зафиксировали момент возгорания на видео, которое быстро разошлось по социальным сетям.

Пламя вспыхнуло в задней части автобуса, охватив салон и левое заднее колесо. На кадрах видно, как пожарные расчёты активно борются с огнём, пытаясь не допустить его распространения.

Пока причины возгорания остаются неизвестными, равно как и информация о возможных пострадавших. Однако происшествие вызвало широкий резонанс среди горожан, многие из которых обсуждают вопросы безопасности общественного транспорта, сообщает KazanFirst.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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