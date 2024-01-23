Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Казани зафиксированы 11-балльные пробки

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Заторы в 9-10 баллов начались с самого утра. Виной всему — заметённые дороги.

На севере Казани длинные пробки на улицах Фрунзе, Тэцевская, Беломорская, Амирхана, Химическая и на выездах из города через Новониколаевский, Кадышево и Дербышки. В южной части Казани заторы образовались на Зорге, Павлюхина, Технической, Родины, Тихорецкая, на Мамадышском и Оренбургском трактах, а также на проспекте Победы.

Сегодня вечером и завтра утром в казанском метрополитене будут курсировать дополнительные поезда

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