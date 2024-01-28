В Казани задержан пьяный водитель из Москвы
Вчера в Казани сотрудниками дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения был задержан водитель автомобиля Mercedes возле СТ "Берёзовая роща". При остановке 40-летнего москвича были обнаружены признаки алкогольного опьянения.
Машина задержанного была эвакуирована на специальную стоянку. Действия полицейских способствовали предотвращению ДТП на дорогах.
Ранее, в мэрии Казани показали, как неубранные машины мешают уборке снега.