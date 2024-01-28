Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Казани задержан пьяный водитель из Москвы

Подписаться в Telegram

Вчера в Казани сотрудниками дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения был задержан водитель автомобиля Mercedes возле СТ "Берёзовая роща". При остановке 40-летнего москвича были обнаружены признаки алкогольного опьянения.

После проверки алкотестером было установлено, что содержание алкоголя в крови водителя составляло 0,537 мг/л, что значительно превышает установленную норму. В отношении нарушителя был составлен протокол за вождение автомобиля в состоянии опьянения. Москвичу грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или лишение прав сроком до двух лет.

Машина задержанного была эвакуирована на специальную стоянку. Действия полицейских способствовали предотвращению ДТП на дорогах.

Ранее, в мэрии Казани показали, как неубранные машины мешают уборке снега.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

«Автодор» сообщил о бесплатном проезде по трассе М-12

Новости Татарстана

день назад

Иранские автомобили Saipa предложили собирать в Татарстане

как вызвать санэпидемстанцию на дом дезинсекция магазины

Новости Татарстана

день назад

Минниханов высказался о количестве преступлений среди мигрантов

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

пиар менеджер в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

час назад

В мэрии Казани показали, как неубранные машины мешают уборке снега

Новости Казани

день назад

В Казани хотят создать открытый летний бассейн на Кировской дамбе

Новости Татарстана

22 часа назад

На нескольких улицах Казани ограничат движение на несколько месяцев

Новости Казани

день назад

Билялетдинов высказался о поражении «Ак Барса»
Лонгриды
3 дня назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

20 минут назад

В Казани загорелась городская больница

Новости Татарстана

час назад

В Казани задержан пьяный водитель из Москвы

Новости Татарстана

час назад

В мэрии Казани показали, как неубранные машины мешают уборке снега

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане за неделю подешевело дизельное топливо
«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду
Лонгриды
8 дней назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани за неправильную парковку эвакуировали 500 автомобилей

Новости Татарстана

20 часов назад

Илья Авербух провел мастер-класс в Казани

Новости Татарстана

21 час назад

В РТ потратят 2,1 млрд рублей на покупку жилья льготникам
Что подарить студенту на Татьянин день: в «Галамарте» найдется все - для учебы и хобби, дома и отдыха
Интересное в Казани
5 дней назад

Что подарить студенту на Татьянин день: в «Галамарте» найдется все - для учебы и хобби, дома и отдыха