В Казани задержан пьяный водитель из Москвы

Вчера в Казани сотрудниками дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения был задержан водитель автомобиля Mercedes возле СТ "Берёзовая роща". При остановке 40-летнего москвича были обнаружены признаки алкогольного опьянения.





После проверки алкотестером было установлено, что содержание алкоголя в крови водителя составляло 0,537 мг/л, что значительно превышает установленную норму. В отношении нарушителя был составлен протокол за вождение автомобиля в состоянии опьянения. Москвичу грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или лишение прав сроком до двух лет.Машина задержанного была эвакуирована на специальную стоянку. Действия полицейских способствовали предотвращению ДТП на дорогах.

Ранее, в мэрии Казани показали, как неубранные машины мешают уборке снега.