В Казани за 111 млн рублей отремонтируют ДК химиков и ТЮЗ

В этом году в Казани запланированы ремонтные работы в двух культурных объектах - Доме культуры химиков и Казанском государственном театре юного зрителя на улице Островского. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Общая сумма финансирования проекта составляет около 111 миллионов рублей, половину из которых выделят из бюджета Российской Федерации.

На ТЮЗ направят 50,1 млн рублей. На ДК Химиков потратят 61,7 млн рублей. Согласно плану, работы должны быть завершены к 1 декабря 2024 года.

Ранее, в Татарстане было возбуждено уголовное дело по факту столкновения вахтового автобуса с большегрузом.