Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Казани увеличилось количество зарегистрированных преступлений

В Казани увеличилось количество зарегистрированных преступлений

forbes.ru

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За прошедшие 11 месяцев текущего года в Казани было выявлено и официально зарегистрировано 20 670 преступлений, что на 4,3 % выше, чем в прошлом году. Данные приводит Ильнур Хаялиев на деловом понедельнике.

Он отметил, что причиной такого роста являются правонарушения, связанные с интернет-мошенничеством и наркопреступлениями.

Кроме того в столице республики за год выросло количество преступлений, которые были совершены несовершеннолетними.

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