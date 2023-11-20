В Казани возможно повышение цен на услуги катков

В Казани стоимость услуг катков может стать дороже. По сообщение Линара Гарипова председателя исполкома физкультуры и спорта Казани, причиной тому является индексация.

Гарипов заявляет, что существует индексация, которая проводится ежегодно. Но повышение цен должно проводится только в случае введения дополнительных услуг на точках проката коньков.

Стоит подчеркнуть, что индексация проводится с целью поддержания покупательной способности денежных доходов и сбережений граждан.

В столице РТ уже начали заливать катки. Первые из них будут готовы на стадионах «Трудовые резервы» и «Ракета».