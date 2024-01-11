В Казани водитель, который избил коммунальщика, может понести наказание

В Казани на улице Фучика мужчина, покинув автомобиль, набросился на работника коммунальной службы и начал его избивать ногами.

Причина конфликта неизвестна. По сообщению очевидцев, агрессор требовал у пострадавшего что-то открыть. Но работник этого не сделал.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура. Глава надзорного ведомства Альберт Суяргулов потребовал произвести проверку.

Прокуратура региона сообщила, что ведомство даст правовую оценку действиям нападавшего, выяснив обстоятельства произошедшей ситуации.

Ранне, глава Альметьевского района поздравил семью бойца СВО с рождением ребенка.