В Казани в честь Рамадана на один день запустят бесплатный автобус
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В Казани повторится акция с запуском бесплатного автобуса в честь праздника Рамадан. Этот автобус будет курсировать по маршруту №30 в пятницу, 5 апреля. Об этом информирует пресс-служба мэрии, со ссылкой на ДУМ Татарстана.
На переднем стекле данного автобуса будет размещена табличка с надписью «Благотворительный маршрут от Благотворительного фонда «Закят». Салон автобуса будет украшен разноцветными воздушными шарами и баннерами на тему благотворительности.
Организаторы пояснили, что подобная акция направлена на привлечение внимания жителей Казани к благотворительности и стимулирование их на совершение добрых дел. Эта инициатива проводится в рамках марафона «Рамадан - месяц добрых дел». Рамадан в текущем году начался 11 марта.
Выбор именно этого маршрута обусловлен тем, что среди его пассажиров много людей, нуждающихся в такой поддержке.
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