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В Казани умер президент союза строителей РТ Рим Халитов

В Казани умер президент союза строителей РТ Рим Халитов

kazanreporter.ru

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В Казани на 78-м году жизни не стало президента союза строителей РТ Рима Халитова. Данные приводит «Бизнес Онлайн».

Известный строитель родом из Оренбургской области. Кроме того, он окончил Казанский инженерно-строительного институт. Далее он служил в морской части погранвойск.

Халитов работал трактористом, мастером прорабом СМУ-11. Был руководителем УКС при совмине ТАССР. В 1996-2011 годах он был заместителем министра строительства и ЖКХ.

В 2005 году Халитов стал президентом союза строителей республики, а в 2009-м году возглавил АСРО «Содружество строителей РТ».

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