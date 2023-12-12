В Казани умер президент союза строителей РТ Рим Халитов

В Казани на 78-м году жизни не стало президента союза строителей РТ Рима Халитова. Данные приводит «Бизнес Онлайн».

Известный строитель родом из Оренбургской области. Кроме того, он окончил Казанский инженерно-строительного институт. Далее он служил в морской части погранвойск.

Халитов работал трактористом, мастером прорабом СМУ-11. Был руководителем УКС при совмине ТАССР. В 1996-2011 годах он был заместителем министра строительства и ЖКХ.

В 2005 году Халитов стал президентом союза строителей республики, а в 2009-м году возглавил АСРО «Содружество строителей РТ».