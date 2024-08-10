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В Казани стартует марафон уличных библиотек

В Казани началась акция под названием «Книголюб...

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В Казани началась акция под названием «Книголюб», приуроченная ко Дню книголюбов. В рамках этой инициативы представители власти будут оставлять книги в уличных библиотеках.

Марафон продлится с 9 по 13 августа и направлен на популяризацию чтения и развитие культуры обмена книгами. Организаторы мероприятия приглашают всех желающих участвовать в марафоне, который будет координироваться через социальные сети, включая платформу «ВКонтакте».

Уличные библиотеки становятся местом, где каждый желающий сможет оставить или взять книгу совершенно бесплатно, что способствует созданию атмосферы дружбы и сотрудничества среди жителей города. Эти маленькие библиотеки, расположенные в разных частях Казани, станут центром притяжения для любителей литературы.

Для того чтобы участие в марафоне было более увлекательным, организаторы предложат ряд мероприятий, включая встречи с местными авторами, чтения стихов и обсуждения книг. Кроме того, на платформе «ВКонтакте» будет организован конкурс на лучшую книгу, и каждый сможет проголосовать за своих фаворитов, а также поделиться собственными рекомендациями по чтению.

Акция направлена не только на популяризацию книг, но и на развитие критического мышления и культурного диалога. Важно, чтобы каждый участник чувствовал свою причастность к общему делу и понимал, что книги могут объединять людей, вдохновлять на новые идеи и открытия.

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