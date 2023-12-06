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В Казани стали известны дни бесплатных парковок в 2024 году

В Казани стали известны дни бесплатных парковок в 2024 году

kazan.dixinews.ru

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Руководство Казани планирует утвердить дни бесплатных парковок в 2024 году. На данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу граждане смогут бесплатно оставлять свои машины на парковках в следующие дни: с 1 по 5, 8 января, 23 февраля, 8 марта, 29 и 30 апреля, 1, 9, 10 мая, 12 июня, 30 августа, 4, 6 ноября, 30, 31 декабря. Кроме того, туда войдут дни празднования Ураза – Байрам и Курбан-Байрам.

Стоит отметить, что в октябре 2023 года в Казани было предложено увеличение количества парковочных мест.

Проверка выдвинутого документа продлится до 13 декабря.

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