В Казани стали известны дни бесплатных парковок в 2024 году

Руководство Казани планирует утвердить дни бесплатных парковок в 2024 году. На данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу граждане смогут бесплатно оставлять свои машины на парковках в следующие дни: с 1 по 5, 8 января, 23 февраля, 8 марта, 29 и 30 апреля, 1, 9, 10 мая, 12 июня, 30 августа, 4, 6 ноября, 30, 31 декабря. Кроме того, туда войдут дни празднования Ураза – Байрам и Курбан-Байрам.

Стоит отметить, что в октябре 2023 года в Казани было предложено увеличение количества парковочных мест.

Проверка выдвинутого документа продлится до 13 декабря.