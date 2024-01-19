Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Казани сети водоснабжения изношены более чем на 70%

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Износ сетей водоснабжения и водоотведения в Казани достигает более 70%, по словам председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Василия Лысачкина.

Каждый год этот показатель увеличивается на 3%. На решение проблемы требуется более 10 миллиардов рублей, а именно для проведения неотложных работ по капитальному ремонту аварийных и изношенных трубопроводов.

В прошлом году в столице РТ было проложено 14,5 километров сетей водоснабжения и канализации, а также проведена реконструкция и ремонт еще 25 километров трубопроводов.

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