В Казани сети водоснабжения изношены более чем на 70%

Износ сетей водоснабжения и водоотведения в Казани достигает более 70%, по словам председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Василия Лысачкина.

Каждый год этот показатель увеличивается на 3%. На решение проблемы требуется более 10 миллиардов рублей, а именно для проведения неотложных работ по капитальному ремонту аварийных и изношенных трубопроводов.



В прошлом году в столице РТ было проложено 14,5 километров сетей водоснабжения и канализации, а также проведена реконструкция и ремонт еще 25 километров трубопроводов.