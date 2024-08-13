В Казани с сольным концертом выступит автор хита «Из-за тебя» и «По полюшку»

В Казань 25 ноября в ДК им С. Сайдашева с большим сольным концертом выступит AKMAL’ — певец, автор-исполнитель хитов «Из-за тебя», «По полюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови». Он также известен дуэтом с Юлианной Карауловой.

Его выступление на проекте «Голос. Уже не дети» с песней «Раневская» вызвало резонанс в обществе и СМИ, а также получило многомиллионные охваты в социальных сетях.

Клипы артиста ротируются на главных музыкальных каналах страны, а треки — на центральных радиостанциях России.

AKMAL’ - участник самых известных телевизионных проектов. Среди них: «Маска 5»; «Голос. Дети - 5», «Голос. Уже не дети», «Битва Поколений» на МУЗ-ТВ и многие другие.

Артист регулярно выступает на главных площадках страны, на его счету многомиллионные стримы, а также важные для индустрии шоу-бизнеса награды: премия Нового радио в номинации «Прорыв года»; победа в номинации «Прорыв года» на премии Fashion People Awards; награда от телеканала Жара 2024 и многие другие.

Билеты можно приобрести на сайте.

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