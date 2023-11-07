В Казани с 10 по 12 ноября пройдет этап Гран-при России по фигурному катанию.

Однако, жители столицы Татарстана раскупили все билеты на произвольную программу, которую спортсмены представят 12 ноября. Это можно отметить из данных на Kassir.ru.

На данный момент билеты можно купить только на 11 ноября, где фигуристы представят короткую программу. Стоимость билета составляет - 2,2 тыс.рублей.