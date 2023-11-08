В Казани проверяют студента на причастность к движению «Колумбайн»*

В Казани задержан 22-летний студент. Утром, 8 ноября, на его странице «ВКонтакте» была опубликована запись со странным и неоднозначным текстом. Кроме того, студент сообщил, что у него имеется оружие. Юноша проживал в одном из студенческих общежитий Казани, сообщает «БИЗНЕС Online».

Молодой человек был задержан и доставлен в отделение центра противодействия экстремизма МВД по Татарстану. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято. На данный момент студента проверяет полиция на причастность к движению «Колумбайн»*.

Колумбайн* — запрещенная в России террористическая организация.