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В Казани проведут капремонт учебных зданий КНИТУ-КАИ за 103 млн рублей

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В Казани планируется капитальный ремонт зданий КНИТУ-КАИ, расположенных по адресу улица Толстого и Большая Красная. Общая стоимость работ составит 103 миллиона рублей, как следует из тендера на сайте госзакупок.

Подрядчиком выступит ООО «СтройБренд», которое займётся ремонтом зданий №3 и №7 в рамках грантового соглашения с республиканским бюджетом. Работы будут включать в себя демонтаж, общестроительные мероприятия, модернизацию систем вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации, а также установку пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Завершить ремонт планируется к 22 декабря 2024 года.

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