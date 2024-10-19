В Казани проведут капремонт учебных зданий КНИТУ-КАИ за 103 млн рублей

В Казани планируется капитальный ремонт зданий КНИТУ-КАИ, расположенных по адресу улица Толстого и Большая Красная. Общая стоимость работ составит 103 миллиона рублей, как следует из тендера на сайте госзакупок.

Подрядчиком выступит ООО «СтройБренд», которое займётся ремонтом зданий №3 и №7 в рамках грантового соглашения с республиканским бюджетом. Работы будут включать в себя демонтаж, общестроительные мероприятия, модернизацию систем вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации, а также установку пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Завершить ремонт планируется к 22 декабря 2024 года.