В Казани за сутки произошло 290 ДТП, есть пострадавшие
За минувшие сутки в Казани было зафиксировано 290 ДТП. Об этом сообщила Госавтоинспекция города.
Было выявлено три наезда на пешеходов. В результате чего граждане получили травмы разной степени тяжести.
Также было задержано 6 водителей, находящихся в нетрезвом виде. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции было доставлено двое.
Кроме того, из-за пробок, возникших после ночного снегопада, поднялись цены на такси. 10-15 минут езды обойдутся минимум в 700 рублей.
Отметим, что сегодня в городе метель, порывы ветра могут достигать до 27 м/с.