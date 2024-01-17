Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Казани за сутки произошло 290 ДТП, есть пострадавшие

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За минувшие сутки в Казани было зафиксировано 290 ДТП. Об этом сообщила Госавтоинспекция города.
Было выявлено три наезда на пешеходов. В результате чего граждане получили травмы разной степени тяжести.

Также было задержано 6 водителей, находящихся в нетрезвом виде. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции было доставлено двое.

Кроме того, из-за пробок, возникших после ночного снегопада, поднялись цены на такси. 10-15 минут езды обойдутся минимум в 700 рублей.

Отметим, что сегодня в городе метель, порывы ветра могут достигать до 27 м/с.

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