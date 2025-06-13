В Казани проходит Всероссийский генеалогический форум «Терра.Татарстан»
Фото: mincult.tatarstan.ru
С 12 по 13 июня в Казани проходит Всероссийский генеалогический форум «Терра.Татарстан», организованный в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщила пресс-служба Минкульта РТ.
В программе форума — панельные дискуссии, мастер-классы и семинары, на которых участники могут освоить навыки работы с архивными документами, создавать семейные древа и использовать современные технологии для поиска своих корней.
Основными темами форума станут генеалогические исследования, сохранение и передача культурного наследия, а также влияние миграционных процессов на семейные династии Татарстана.
Напомним, национальные проекты в России реализуются с 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина. Указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» был подписан 7 мая 2024 года.
Источник: tnv.ru
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