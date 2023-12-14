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· Артем Акчурин

В Казани продлится соцподдержка детей участников СВО

В Казани продлится соцподдержка детей участников СВО

vuzopedia.ru

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Для детей участников СВО в Казани бесплатный проезд в общественном транспорте будет продлен на весь 2024 год. Такое постановление было размещено исполкомом Казани в сборнике документов.
Напомним, что постановлении No3434 от 10 октября 2022 года, позволяет детям участникам СВО бесплатно пользоваться общественным транспортом. Речь идет о детях в возрасте от 8 до 18 лет, у которых один из родителей участвует в СВО.


Стоит отметить, что кроме бесплатного проезда в городском транспорте, в меры соцподдержки для входит бесплатное питание в школах.

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