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· Артем Акчурин

В Казани продали ТЦ «Сувар плаза»

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В Казани был продан торгово-офисный центр «Сувар плаза».

Сумму сделки оценили в 3-3,5 млрд рублей. Здание перешло одной из казанских девелоперских компаний, близкой к Артуру Егорову — сыну главы ХК «Ак Барс» Ивана Егорова, сообщает «БИЗНЕС Online».


Площадь ТЦ больше 70 000 кв. м. Новый владелец планирует переделать торговую площадь под офисы. Из-за этого здание на год будет закрыто на реконструкцию.

Сейчас «Сувар Плаза» — это четыре этажа ТЦ, ещё там 15 этажей офисов класса А и паркинг.

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