В Казани продали ТЦ «Сувар плаза»

В Казани был продан торгово-офисный центр «Сувар плаза».



Сумму сделки оценили в 3-3,5 млрд рублей. Здание перешло одной из казанских девелоперских компаний, близкой к Артуру Егорову — сыну главы ХК «Ак Барс» Ивана Егорова, сообщает «БИЗНЕС Online».



Площадь ТЦ больше 70 000 кв. м. Новый владелец планирует переделать торговую площадь под офисы. Из-за этого здание на год будет закрыто на реконструкцию.Сейчас «Сувар Плаза» — это четыре этажа ТЦ, ещё там 15 этажей офисов класса А и паркинг.