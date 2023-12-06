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В Казани построят крупнейшую в России систему речных марин

В Казани построят крупнейшую в России систему речных марин

Пресс-служба форума «Казаныш»

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В течении нескольких лет в Казани построят крупнейшую в стране систему речных марин. Об этом на форуме «Казаныш» объявила главный архитектор столицы республики Ильсияр Тухватуллина.

Будет установлено 1450 швартовых мест. А всего в ходе реализации проекта будет благоустроено 12,2 км береговой зоны. Кроме того, там будет находиться 11 марин, 1 яхт-клуб и 6 стоянок.

Данный проект даст толчок развитию туризма в республике. А также регион свяжется с ближайшими крупными городами – Самара, Ульяновск, Чебоксары.

Главный архитектор Казани добавила, что Казань имеет уникальное местоположение. Казань расположена на Великом Волжском пути, а рядом с ней находятся 4 объекта, которые охраняются ЮНЕСКО.

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