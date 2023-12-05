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В Казани планируют запустить жилищные комплексы нового формата

В Казани планируют запустить жилищные комплексы нового формата

РБК

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Из-за роста стоимости жилья и неспособности многих молодых людей себе его позволить, в Казани планируется строительство жилых комплексов нового формата. На данный момент в разработке находится 3 таких проекта. Об этом сообщила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина на форуме «Казаныш»

Жилье должен быть соединено с бизнес-инкубаторами, арт-пространствами и образовательными кластерами, добавила Архитектор.

Подобные проекты могут появиться в центре города, подчеркнула Тухватуллина.

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