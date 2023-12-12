В Казани планирует провести турнир по хоккею 3х3 в рамках саммита БРИКС

В Казани могут организовать хоккейные соревнования 3х3. Они могут быть реализованы в рамках саммита БРИКС.

Хоккей 3х3, продукт созданный после веденных против РФ санкций. В планах, что турнир по хоккею 3 на 3 пройдет в рамках БРИКС. Данные приводит ТАСС, передавая слова заместителя гендиректора Федерации хоккея России Александра Кикнадзе.

В июне 2024 года в Казани будут проходить игры БРИКС, а осенью состоится саммит стран содружества.