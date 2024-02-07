Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Казани перестали работать сервисы отслеживания общественного транспорта

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7 февраля в Казани происходят технические сбои на серверном оборудовании, что приводит к недоступности сервисов отслеживания навигации общественного транспорта. Данную информацию передаёт комитет по транспорту столицы Татарстана.

Вследствие данной ситуации электронные табло на остановках также не отображают информацию о времени прибытия автобусов, трамваев и троллейбусов.

Комитет выражает извинения пассажирам за доставленные неудобства и информирует, что сотрудники МКУ «Организатор пассажирских перевозок» уже активно работают над устранением выявленных неполадок.

Ранее, участок трассы М-5 перекрыли из-за непогоды в Татарстане.

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