В Казани отреставрируют бывшую гимназию XVIII века

В Казани начали восстановление здания бывшей гимназии, построенной еще в далеком 1758 году. Разрешение на реставрационные работы было выдано Комитетом Татарстана по сохранению объектов культурного наследия.





План работ включает в себя укрепление конструкции стен, замену окон, обновление внутренних и наружных лестниц, благоустройство прилегающей территории и другие мероприятия.Здание расположено по адресу: улица Карла Маркса, 41/13. После того, как в 1774 году здание было разрушено во время боев с Пугачевым в Казани, его восстановили с нуля. После гимназии в здании были размещены воинские подразделения, предприниматели, склады пожертвований, но в последнее время особняк находился в заброшенном состоянии.

Работы будут проводить в течение всего года. А что появится в здании после после реставрации, на данный момент неизвестно.