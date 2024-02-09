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· Артем Акчурин

В Казани отреставрируют бывшую гимназию XVIII века

В Казани отреставрируют бывшую гимназию XVIII века

пресс-служба комитета РТ по охране объектов культурного наследия

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В Казани начали восстановление здания бывшей гимназии, построенной еще в далеком 1758 году. Разрешение на реставрационные работы было выдано Комитетом Татарстана по сохранению объектов культурного наследия.

План работ включает в себя укрепление конструкции стен, замену окон, обновление внутренних и наружных лестниц, благоустройство прилегающей территории и другие мероприятия.

Здание расположено по адресу: улица Карла Маркса, 41/13. После того, как в 1774 году здание было разрушено во время боев с Пугачевым в Казани, его восстановили с нуля. После гимназии в здании были размещены воинские подразделения, предприниматели, склады пожертвований, но в последнее время особняк находился в заброшенном состоянии.

Работы будут проводить в течение всего года. А что появится в здании после после реставрации, на данный момент неизвестно.

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