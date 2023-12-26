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· Артем Акчурин

В Казани открыли две халяльные точки «Burger King»

В Казани открыли две халяльные точки «Burger King»

rbc.ru

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В Казани были открыты два ресторана «Burger King». Особенностью новых точек является то, что в меню заведения входит халяльная продукция.

Разрешение и необходимое свидетельство компания получила от комитета «Халяль» Духовного управления мусульман Татарстана. Комитет религиозной организации будет реализовывать контроль соблюдения норм стандартов.

По мнению Ассоциации рестораторов республики считается, что в Казани мало заведений, где продают блюда с халяльной продукций.

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