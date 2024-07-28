В Казани осудят строителя за сорвавшегося с высоты подчиненного

В Казани перед судом ответит мужчина, которого обвиняют в том, что он не обеспечил должный контроль за строительными работами. Об этом сообщает Следственный комитет РТ.

Все произошло 9 мая 2024 года. Во время проведения работ в одном из домов Кировского района обвиняемый нарушил правила безопасности. Из-за этого один из работников отцепил страховочный пояс и упал с высоты 12 метров.

Пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами. В больнице ему оказали медицинскую помощь.

Следователи подготовилои доказательную базу вины обвиняемого. Дело направлено в суд.