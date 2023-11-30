В Казани объявят лучший ЖК и соцобъект 2023 года
kazan.domros.com
5-7 декабря в столице РТ пройдет международный архитектурно-строительный форум «Казаныш».
В ходе мероприятия будут объявлены победители в 11 различных номинациях.
Всего в этом году на конкурс в было подано 142 заявления на участие.
Жители Казани уже проголосовали за более привлекательные для них объекты. А результаты голосов жури, следует ожидать в дни проведения строительного форума.
Данное мероприятие позволяет найти архитектурный язык между людьми и городом. А целью является отражение значимости архитектуры и строительства в сохранении культурной и исторической ценности города.