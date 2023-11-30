Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Казани объявят лучший ЖК и соцобъект 2023 года

В Казани объявят лучший ЖК и соцобъект 2023 года

kazan.domros.com

Подписаться в Telegram

5-7 декабря в столице РТ пройдет международный архитектурно-строительный форум «Казаныш».

В ходе мероприятия будут объявлены победители в 11 различных номинациях.
Всего в этом году на конкурс в было подано 142 заявления на участие.


Жители Казани уже проголосовали за более привлекательные для них объекты. А результаты голосов жури, следует ожидать в дни проведения строительного форума.

Данное мероприятие позволяет найти архитектурный язык между людьми и городом. А целью является отражение значимости архитектуры и строительства в сохранении культурной и исторической ценности города.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

РКН может запретить нашумевший сериал "Слово пацана"

Интересное в Казани

6 часов назад

“Мы давно мечтали переехать в свой дом”: семья из Казани рассказала о загородной жизни

тараканы по вентиляции

Новости Казани

день назад

Мергасовский дом в Казани может превратиться в гостиницу

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Празднование и безумства: как казанцы будут отдыхать на новогодние праздники

аренда гардероба в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

В РФ призвали не ограничивать учёт страхового стажа для многодетных матерей

Новости Татарстана

день назад

Актер «Елок 10» рассказал о трудных съемках в Альметьевске

Новости Татарстана

день назад

Госдума отклонила «этиловую инициативу» Госсовета РТ

Новости Казани

день назад

В Казани у водителя в машине нашли странный сверток

Новости Казани

день назад

В Казани «Камаз» насмерть сбил женщину
Лонгриды
3 дня назад

Сильно перерабатывать или переехать жить на работу: что нужно сделать учителю в Татарстане, чтобы получать 50 тысяч рублей

Сильно перерабатывать или переехать жить на работу: что нужно сделать учителю в Татарстане, чтобы получать 50 тысяч рублей

Новости Татарстана

16 минут назад

В Казани объявят лучший ЖК и соцобъект 2023 года

Интересное в Казани

6 часов назад

“Мы давно мечтали переехать в свой дом”: семья из Казани рассказала о загородной жизни

Новости Татарстана

46 минут назад

Из Индонезии реализуют турпоездки в Москву и Казань

Новости Татарстана

час назад

В Казани станут доступны полеты в Шанхай и Кувейт
В Казани за сутки случилось 195 ДТП, погиб человек
Новости Казани
11 часов назад

В Казани за сутки случилось 195 ДТП, погиб человек

Новости Татарстана

час назад

Минниханов встретился с начальником Главгосэкспертизы

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане проводится проверка по факту роста цена на кур и яйца

Новости Татарстана

11 часов назад

За 2023 год стоимость товаров и услуг в Татарстане выросла на 5,6 %
Открытое первенство Татарстана по коллективному парению: призовой фонд в размере 300 000 рублей в Нижнекамских Термах
Интересное в Казани
6 дней назад

Открытое первенство Татарстана по коллективному парению: призовой фонд в размере 300 000 рублей в Нижнекамских Термах