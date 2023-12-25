В Казани не хватает более 1,5 тысяч работников общественного транспорта

В Казани зафиксировали нехватку водителей и кондукторов общественного транспорта. В дефиците порядка 1,5 тысяч работников.

Отметим, что количество пассажиров, пользующихся этим видом транспорта, превышает 600 тысяч ежедневно.

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин сообщил об этой проблеме на встрече с представителями СМИ, заявив, что приобретено 25 новых троллейбусов.

Кроме того, в городе проводится обновление автобусов и трамваев. Однако недостаток водителей становится ограничивающим фактором для их выхода на линию.