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В Казани начали строительство новой дороги у будущего театра Камала

В Казани начали строительство новой дороги у будущего театра Камала

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В Казани начали строительство новой дороги около будущего театра Камала. Данные приводит замруководитель исполкома столицы РТ Игорь Куляжев.

Речь идет об участке от перекрестков улиц Марселя Салимжанова и Туфана Миннуллина, Марселя Салимжанова и Хади Такташа до Нурсултана Назарбаева. Планируется прокладка новой сети ливневой канализации, перенос водопровода, тепловых и кабельных сетей.

Также уже начат процесс выкупа гаражей кооператива «Волга» и одного индивидуального жилого дома. Также необходимо будет переместить наземную парковку дома на улице Хади Такташа.

Напомним, что новый ЖК «Яблоневые сады» на границе столицы РТ между поселками Салмачи и Куюки не начнут строить из-за отсутствия дорог и необходимой инфраструктуры.

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