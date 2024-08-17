На берегу Казанки начались работы по подготовке территории для строительства этого комплекса на сумму 28 миллиардов рублей. Ожидается, что завершение строительства состоится в 2028 году.

Комплекс будет в состоянии одновременно принимать до 6,4 тысяч посетителей и станет местом для проведения разнообразных общественных и развлекательных мероприятий. Общая площадь озелененных территорий составит 33 тысячи квадратных метров.

Работы по подготовке территории уже создают новое облик Казанки, привнося в город атмосферу современности и динамичного развития. Новый комплекс призван стать центром культурной жизни региона, привлекая жителей и туристов разнообразными событиями. Планируется, что в этом месте будут проводиться фестивали, концерты, выставки и спортивные мероприятия, что сделает Казанку не только метрополию бизнеса, но и культурным хабом.

Заботясь о комфорте посетителей, проектировщики уделили особое внимание озеленению и благоустройству. Прежде всего, создание зеленых зон улучшит экосистему района и позволит людям наслаждаться природой в городской среде. В сочетании с современными архитектурными решениями, эти пространства станут привлекательными для отдыха, прогулок и общения.