Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Казани на пересечении М7 и М12 планируют построить склад за 1,5 миллиарда

Подписаться в Telegram

В этом году в Казани планируется начать строительство склада площадью 20 тысяч квадратных метров на перекрестке М7 и М12, где недавно была открыта скоростная трасса. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,5 миллиарда рублей, а срок ввода объекта в эксплуатацию намечен на 2025 год. Эти детали стали известны благодаря компании IBC Global, которая выступает консультантом и брокером данного проекта.

Представители компании сообщили, что на данный момент проект находится на стадии проектирования. Локация складского комплекса оказалась удачной благодаря своему расположению на перекрестке важных транспортных магистралей, что обеспечивает быстрый доступ к центральным регионам России и более отдаленным районам. Предполагается, что склад будет соответствовать классу, а его основным назначением будет хранение, сортировка и управление товарными запасами. Высота потолков внутри склада составит 12,5 метров, что позволит эффективно использовать пространство и организовать 6-7 уровней для хранения.

Станислав Ахмедзянов, управляющий партнер IBC Global, отметил, что в последние годы в Казани и Татарстане наблюдается высокий спрос на складские помещения. Это объясняется активным развитием рынка электронной торговли и увеличением потребностей поставщиков крупных онлайн-платформ, таких как Ozon и Wildberries.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

16 часов назад

В Казани на пересечении М7 и М12 планируют построить склад за 1,5 миллиарда

Новости Татарстана

день назад

В РТ появится новый нефтеперерабатывающий завод

сетка от тараканов на вентиляцию как установить

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за 2023 год было построено восемь новых школ

Интересное в Казани

2 дня назад

«Вкусно и полезно»: новый вид фастфуда покоряет Казань

покраска порогов цена в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани за 31 декабря произошло 124 ДТП

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане с начала 2024 года родилось 60 младенцев

Новости Казани

4 часа назад

Сильнейшие морозы в Казани продержатся все новогодние каникулы

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани выросла стоимость проезда в общественном транспорте
Лонгриды
3 дня назад

Победитель шоу «Вызов» из Татарстана Данила Калиникин: «Это уникальная возможность ощутить себя ребёнком!»

Победитель шоу «Вызов» из Татарстана Данила Калиникин: «Это уникальная возможность ощутить себя ребёнком!»

Новости Казани

48 минут назад

В Казани отменили праздничные мероприятия из-за морозов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Республике Татарстан выросли цены на бензин АИ-98 и дизельное топливо

Новости Татарстана

16 часов назад

В РТ за 2023 год в почти в 2 раза вырос экспорт халяльной продукции

Новости Татарстана

день назад

Дети-сироты в Татарстане могут получить бесплатное допобразование
Из-за Эль-Ниньо весь год будет аномальным: синоптик рассказал, какую погоду ждать в Татарстане в 2024 году
Лонгриды
5 дней назад

Из-за Эль-Ниньо весь год будет аномальным: синоптик рассказал, какую погоду ждать в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

день назад

Мэр Казани поздравил жителей города с Новым годом

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане трое детей пострадали в ДТП

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане продлили выплаты по 305 тысяч ряду категорий контрактников
Инновационная стоматология: цифровизация и объединение с диетологией
Интересное в Казани
6 дней назад

Инновационная стоматология: цифровизация и объединение с диетологией