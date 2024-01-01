В Казани на пересечении М7 и М12 планируют построить склад за 1,5 миллиарда

В этом году в Казани планируется начать строительство склада площадью 20 тысяч квадратных метров на перекрестке М7 и М12, где недавно была открыта скоростная трасса. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,5 миллиарда рублей, а срок ввода объекта в эксплуатацию намечен на 2025 год. Эти детали стали известны благодаря компании IBC Global, которая выступает консультантом и брокером данного проекта.

Представители компании сообщили, что на данный момент проект находится на стадии проектирования. Локация складского комплекса оказалась удачной благодаря своему расположению на перекрестке важных транспортных магистралей, что обеспечивает быстрый доступ к центральным регионам России и более отдаленным районам. Предполагается, что склад будет соответствовать классу, а его основным назначением будет хранение, сортировка и управление товарными запасами. Высота потолков внутри склада составит 12,5 метров, что позволит эффективно использовать пространство и организовать 6-7 уровней для хранения.

Станислав Ахмедзянов, управляющий партнер IBC Global, отметил, что в последние годы в Казани и Татарстане наблюдается высокий спрос на складские помещения. Это объясняется активным развитием рынка электронной торговли и увеличением потребностей поставщиков крупных онлайн-платформ, таких как Ozon и Wildberries.