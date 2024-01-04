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· Артем Акчурин

В Казани на Кубке России по лыжным гонкам выступят лидеры сборной страны

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В период с 10 по 15 января в городе Казани пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Ожидается, что более двухсот спортсменов со всей страны соберутся на этом турнире. За этот период состоятся состязания в гонке свободным стилем, спринте классическим стилем и скиатлоне.


Участие в казанском этапе Кубка подтвердили такие лидеры сборной России, как Александр Большунов, Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Александр Терентьев, Иван Горбунов, Вероника Степанова, Мария Истомина, Лидия Горбунова и Дарья Непряева.

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