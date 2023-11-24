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· Артем Акчурин

В Казани на Дубравной откроется каток среди деревьев

В Казани на Дубравной откроется каток среди деревьев

Казань.Да

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С декабря в экопарке «Дубрава» планируется открыть каток. Особенностью катка является то, что он будет расположен среди деревьев. Данные приводит пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов столицы РТ.

Найти каток можно будет неподалеку от станции метро «Дубравная», по адресу Дубравная, 2Б. Вход на лед будет платный. Со своими коньками стоимость составит 50 рублей, а при аренде – 120 рублей в час. Стоит отметить, что для проката доступно более 450 пар коньков.

Каток будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00.

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