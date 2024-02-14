В Казани на Баумана не могут поделить гостиницу и кафе «Ханума»

Предприниматель Гузель Валеева приняла решение закрыть свои аккаунты в социальных сетях из-за массового наплыва ботов. Она высказала опасения, что из-за действий ее оппонентов могут заблокировать ее аккаунты. Гузель Валеева управляет гостиницей и кафе «Ханума» на улице Баумана в городе Казань. Информацию об этом опубликовал портал 116.ру.



Она выразила беспокойство о возможной потере связи с реальными подписчиками из-за большого количества «мертвых» аккаунтов. На данный момент на ее аккаунты подписаны 103 тысячи профилей, и по ее оценкам, почти половина из них принадлежит не настоящим пользователям.



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Гузель Валеева считает, что ее оппонентами являются сотрудники ее падчерицы. После ухода из жизни ресторатора Фархата Ибраева возникли проблемы по наследству, связанные с владением гостиницей, кафеХанумаи зданием на улице Баумана, 68. Хотя здание было учтено на ОООИнэлк, которое перешло по наследству дочери, бизнес остался у супруга.Гузель Валеева утверждает, что при жизни был заключен договор аренды, но новая владелица считает этот документ недействительным.

Этот бизнес уже длительное время переживает сложности. В 2018 году Фархат Ибраев высказывал опасения, что дом их собственности может пострадать от соседнего объекта, принадлежавшего ИП Магдеевой, хотя здание было охраняемым.