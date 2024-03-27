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· Артем Акчурин

В Казани многодетная мать обманула 29 человек при помощи школьного чата

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В Казани завершилось расследование уголовного дела, связанного с жительницей города, которая обманом выманила деньги у 29 человек. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел РТ. Началом расследования стали жалобы граждан, которые не получили оплаченные ими сертификаты от различных компаний.

Известно, что в декабре 2022 года знакомая владелицы школьного чата обратилась к ней с просьбой помочь в поиске клиентов для продажи сертификатов по специальной цене и указать банковский счет владелицы для оплаты. Женщина утверждала, что может приобрести карты дешевле и попросила использовать счет владелицы чата, так как у нее не было времени оформлять другие счета.

Поначалу все прошло успешно, и клиенты получили свои заказы. Однако с февраля 2023 года поставки задерживались и в итоге прекратились. После этого клиенты, не получившие свои сертификаты, обратились за возвратом к владелице школьного чата.


Злоумышленницей оказалась 37-летняя безработная мать пятерых детей из Казани, которая ранее уже была дважды осуждена за мошенничество. Она приобретала карты по номиналу, отдавая их покупателям за половину стоимости, именно так она привлекала покупателей. Таким образом, суммарно было обмануто 27 человек на сумму от 12 до 487 тысяч рублей.

По всем эпизодам ущерб от преступных действий обвиняемой превысил 2,7 миллиона рублей, и на данный момент лишь 90 тысяч рублей были возмещены.

Предварительное расследование по делу завершено, и все материалы переданы в суд Ново-Савиновского района Казани.

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