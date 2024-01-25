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· Артем Акчурин

В Казани квартиры дома на ул. Космонавтов признали непригодными для проживания

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Руководством Казани непригодными для проживания были признаны квартиры дома на улице Космонавтов No31а. Соответствующее распоряжение было подписано заместителем руководителя исполкома, Искандером Гиниятуллиным.

Указанный дом был построен в 1961 году. В сентябре прошлого года его признали аварийным и подлежащим сносу. Однако на прошлой неделе он был исключен из списка аварийных из-за «допущенной технической ошибки.

Ранее, «Газпром» начал строить казанский «Лахта Центр» за 10 млрд рублей.

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