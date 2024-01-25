В Казани квартиры дома на ул. Космонавтов признали непригодными для проживания
Руководством Казани непригодными для проживания были признаны квартиры дома на улице Космонавтов No31а. Соответствующее распоряжение было подписано заместителем руководителя исполкома, Искандером Гиниятуллиным.
Указанный дом был построен в 1961 году. В сентябре прошлого года его признали аварийным и подлежащим сносу. Однако на прошлой неделе он был исключен из списка аварийных из-за «допущенной технической ошибки.
Ранее, «Газпром» начал строить казанский «Лахта Центр» за 10 млрд рублей.