В Казани «Камаз» повредил троллейбусные провода

В Казани возле Речного порта «Камаз» повредил контактную сеть троллейбуса. Данные приводит МУП «Метроэлектротранс».



На данный момент аварийные службы предприятия на месте происшествия проводят неотложные работы.





Известно, что троллейбусу №3,5 придется следовать с изменениями в маршруте, с разворотом на площади Свободы, в то время как троллейбус №1 будет курсировать до железнодорожного вокзала.Ожидается, что ремонтные работы по восстановлению контактной сети займут примерно 3 часа.МУП «Метроэлектротранс» напоминает жителям заранее планировать свои маршруты из-за произошедшего инцидента.