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· Артем Акчурин

В Казани «Камаз» повредил троллейбусные провода

В Казани «Камаз» повредил троллейбусные провода

«Метроэлектротранс»

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В Казани возле Речного порта «Камаз» повредил контактную сеть троллейбуса. Данные приводит МУП «Метроэлектротранс».

На данный момент аварийные службы предприятия на месте происшествия проводят неотложные работы.

Известно, что троллейбусу №3,5 придется следовать с изменениями в маршруте, с разворотом на площади Свободы, в то время как троллейбус №1 будет курсировать до железнодорожного вокзала.

Ожидается, что ремонтные работы по восстановлению контактной сети займут примерно 3 часа.

МУП «Метроэлектротранс» напоминает жителям заранее планировать свои маршруты из-за произошедшего инцидента.

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