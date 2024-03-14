В Казани «Камаз» повредил троллейбусные провода
«Метроэлектротранс»
В Казани возле Речного порта «Камаз» повредил контактную сеть троллейбуса. Данные приводит МУП «Метроэлектротранс».
На данный момент аварийные службы предприятия на месте происшествия проводят неотложные работы.
Ожидается, что ремонтные работы по восстановлению контактной сети займут примерно 3 часа.
МУП «Метроэлектротранс» напоминает жителям заранее планировать свои маршруты из-за произошедшего инцидента.
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