В Казани из-за непогоды вновь образовались пробки в 9 баллов

В Казани из-за непогоды были зафиксированы 9 бальные пробки.



В Госавтоинспекции сообщают, что за последние сутки произошло 95 ДТП. Коммунальные службы уже чистят дороги от снега.



Из-за автомобильных заторов поднялись цены на такси. 10-15 минут езды обойдутся минимум в 600 рублей.План «Буран», наполовину закрытый аэропорт, 10 бальные пробки, массовые ДТП и частичное закрытие трассы М-12. Всё это произошло на территории Татарстана на этой неделе.