Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Казани из-за непогоды вновь образовались пробки в 9 баллов

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В Казани из-за непогоды были зафиксированы 9 бальные пробки.

В Госавтоинспекции сообщают, что за последние сутки произошло 95 ДТП. Коммунальные службы уже чистят дороги от снега.


Из-за автомобильных заторов поднялись цены на такси. 10-15 минут езды обойдутся минимум в 600 рублей.

План «Буран», наполовину закрытый аэропорт, 10 бальные пробки, массовые ДТП и частичное закрытие трассы М-12. Всё это произошло на территории Татарстана на этой неделе.

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