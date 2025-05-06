В Казани и Нижнекамске введены ограничения на полеты из-за угрозы атаки БПЛА

С 5:40 утра в международных аэропортах Казани и Бегишево (Нижнекамск) введены ограничения на выполнение полётов. Об этом сообщили в Росавиации. Мера носит превентивный характер и связана с обеспечением безопасности на фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Министерство по чрезвычайным ситуациям России также опубликовало предупреждение в своём мобильном приложении. В сообщении говорится, что на территории Республики Татарстан объявлен режим «беспилотная опасность», а в двух аэропортах региона — режим «угроза атаки беспилотных воздушных средств».

Аналогичные ограничения ранее вводились в ночь на 6 мая в московских аэропортах, а также в Саратове, Калуге, Нижнем Новгороде, Ярославле и Иванове. Там режимы уже отменены.

Напомним, режим «беспилотной опасности» уже объявлялся в Татарстане 23 апреля. Тогда в Елабужском районе был сбит украинский беспилотник. Инцидент обошёлся без пострадавших и разрушений.