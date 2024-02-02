В Казани эвакуировали почти 500 автомобилей

С 29 января по 1 февраля в столице Татарстана работники Госавтоинспекции эвакуировали 495 автомобилей. Среди них были оставленные у дорог машины, которые мешали ликвидации снега и проезду общественного транспорта.

На всех нарушителей будут наложены административные штрафы в размере 1,5 тысяч рублей.

Напомним, что с 17 января в Татарстане выпало 60,5 мм осадков, что составляет 132% от месячной нормы. А за январь в столице РТ выпало 83,5 мм осадков. Это 184% от месячной нормы.