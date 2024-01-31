В Казани два водителя три часа не уступали друг другу дорогу

Два татарстанца, заблокировав друг другу проезд, отказались уступать дорогу на протяжении трех часов. Об этом сообщает Mash Iptash.

Это произошло в столице РТ на улице Юлиуса Фучика. Проезд был заблокирован легковым автомобилем «Гранта» и «Ниссан». За рулем отечественного автомобиля находился мужчина, а «Ниссаном» управляла женщина.

Сообщается, что на место были вызваны сотрудники полиции, которых упрямые граждане дожидаться не стали и разъехались.

Ранее, стало известно, что на Голубых озерах в Казани появятся 5 мест для купания.