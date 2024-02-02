В Казани дефицит дворников предлагают решить увеличением тарифов

В Казани наблюдается дефицит дворников. Что особенно ощутимо зимой. Об этом сообщил председатель Комитета ЖКХ города Василий Лысачкин.

Он отметил, что Казани не хватает порядка 600 коммунальных работников. Причинами сложившейся ситуации являются низкие зарплаты и тяжелые условия труда. Средний доход дворников в столице РТ – 30 тысяч рублей. Что препятствует привлечению новых сотрудников, особенно зимой.

Дефицит кадров можно решить повышением зарплаты до 45 тысяч рублей, увеличив тарифы на 34%. В свою очередь граждане не готовы к их росту, считает Лысачкин.