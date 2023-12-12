В Казани завершено строительство остановочного павильона у парка Горького
realnoevremya.ru/Татьяна Демина
В Казани было завершено строительство остановочного павильона у входа в Парк имени Горького. На объекте отсутствуют признаки проведения работ. Об этом сообщает «Реальное время».
Остановка и подземный переход для пользования пока закрыты и сроки их открытия неизвестны.
Входная площадь в Парк Горького была обновлена, там установили новую брусчатку и посадили кустарники. А на ее обновление было выделено более 330 млн рублей. Работы проводились с апреля текущего года.